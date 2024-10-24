Прасковья Ильинична (Васильевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1864
Муж: Георгий Ильич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1865
Дочь: Екатерина Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
21.05.1868
Дочь: Феодосия Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
18.02.1870
Дочь: Евдокия Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
09.08.1872
Сын: Максим Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
23.08.1874
Дочь: Марфа Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Григорий Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Яков Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Георгий Ильич
Смерть
Неизвестно