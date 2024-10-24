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Прасковья Ильинична (Васильевна)

Место рождения

Бахти, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахти, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
01.11.1864

Муж: Георгий Ильич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1865

Дочь: Екатерина Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.05.1868

Дочь: Феодосия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1870

Дочь: Евдокия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1872

Сын: Максим Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1874

Дочь: Марфа Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Григорий Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Яков Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Георгий Ильич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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