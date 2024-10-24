Екатерина Георгиевна (Егоровна)
Место рождения
Дата рождения11.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1865
Отец: Георгий Ильич
Бракосочетание
12.02.1886
Муж: Тарас Михайлович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1891
Дочь: Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Тарас Михайлович
Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно