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Екатерина Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1865

Отец: Георгий Ильич

Мать: Прасковья Ильинична (Васильевна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Тарас Михайлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1891

Дочь: Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Тарас Михайлович

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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