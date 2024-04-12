Молчанова Евдокия Куликова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Куликов Прокофий Ильич
Мать: Куликова Гликерия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Молчанов (дворовый) Николай Петрович
Отец ребёнка: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Молчанов (дворовый) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно