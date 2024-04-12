Молчанова Евдокия Куликова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова Евдокия Куликова

Молчанова Евдокия Куликова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Куликов Прокофий Ильич

Мать: Куликова Гликерия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Молчанов (дворовый) Николай Петрович

Отец ребёнка: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Молчанов (дворовый) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close