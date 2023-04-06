Молчанов (дворовый) Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Молчанов Ефим Федорович
Мать: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Молчанов (дворовый) Николай Петрович
Мать ребёнка: Молчанова Евдокия Куликова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Молчанов (дворовый) Алексей Петрович
Мать ребёнка: Молчанова Евдокия Куликова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Молчанова Евдокия Куликова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно