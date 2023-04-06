Молчанов (дворовый) Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов (дворовый) Петр Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Молчанов Ефим Федорович

Мать: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Молчанов (дворовый) Николай Петрович

Мать ребёнка: Молчанова Евдокия Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Молчанов (дворовый) Алексей Петрович

Мать ребёнка: Молчанова Евдокия Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Молчанова Евдокия Куликова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Евдокия Куликова

Смерть
Неизвестно
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