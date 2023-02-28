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Молчанов Ефим Федорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Молчанов Федор Иванович

Мать: Молчанова Мария

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Молчанов (рекрут С 1849) Семен Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Молчанов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Молчанов Фрол Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Молчанов Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Молчанов (казенный Крестьянин) Леонтий Ефимович

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Анна

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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