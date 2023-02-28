Молчанов Ефим Федорович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Молчанов Федор Иванович
Мать: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
1814
Сын: Молчанов (дворовый) Петр Ефимович
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Молчанов (рекрут С 1849) Семен Ефимович
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Молчанов (казенный Крестьянин) Леонтий Ефимович
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Анна
Смерть
Неизвестно