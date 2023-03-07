Молчанов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Федор Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Молчанов Егор Федорович

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Молчанов Ефим Федорович

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Молчанов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Зот Федорович

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Смерть
1835
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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