Молчанов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
1794
Сын: Молчанов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Смерть
1835