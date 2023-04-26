Молчанова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Молчанов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно