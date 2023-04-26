Молчанова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Молчанов Егор Федорович

Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Молчанов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Молчанов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Зот Федорович

Отец ребёнка: Молчанов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область