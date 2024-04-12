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Куликов Прокофий Ильич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Куликов Илья Парамонович

Мать: Куликова Ксения Игнатьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Куликова Гликерия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Куликов Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Куликова Гликерия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Молчанова Евдокия Куликова

Мать ребёнка: Куликова Гликерия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Куликов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Куликова Гликерия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Гликерия

Смерть
Неизвестно
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