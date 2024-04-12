Куликов Прокофий Ильич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Куликова Гликерия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Куликов Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Куликова Гликерия
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Молчанова Евдокия Куликова
Мать ребёнка: Куликова Гликерия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Куликов Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Куликова Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Гликерия
Смерть
Неизвестно