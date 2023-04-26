Куликова Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Куликов Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Молчанова Евдокия Куликова

Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Куликов Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Прокофий Ильич

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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