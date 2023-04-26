Куликова Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Куликов Павел Прокофьевич
Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Молчанова Евдокия Куликова
Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Куликов Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Куликов Прокофий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно