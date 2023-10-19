Reimers (Chmelewski) Helene Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти13.11.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1889
Рождение ребёнка
24.10.1889
Сын: Reimers Sergei
Отец ребёнка: Reimers Alexander Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1891
Сын: Reimers Wladimir
Отец ребёнка: Reimers Alexander Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1894
Сын: Reimers Nikolai
Отец ребёнка: Reimers Alexander Васильевич
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
13.11.1926
Москва, город федерального значения Москва