Reimers (Chmelewski) Helene Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reimers (Chmelewski) Helene Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

13.11.1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1889 г.р.
1891 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1889

Муж: Reimers Alexander Васильевич

Рождение ребёнка
24.10.1889

Сын: Reimers Sergei

Отец ребёнка: Reimers Alexander Васильевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Reimers Wladimir

Отец ребёнка: Reimers Alexander Васильевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.01.1894

Сын: Reimers Nikolai

Отец ребёнка: Reimers Alexander Васильевич

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
13.11.1926
Москва, город федерального значения Москва
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