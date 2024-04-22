Reimers Alexander Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1858
Дата смерти17.02.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1858
Бракосочетание
08.01.1889
Рождение ребёнка
24.10.1889
Сын: Reimers Sergei
Мать ребёнка: Reimers Helene Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1891
Сын: Reimers Wladimir
Мать ребёнка: Reimers Helene Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1894
Сын: Reimers Nikolai
Мать ребёнка: Reimers Helene Васильевна
Севастополь, Украинская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Konter-Admiral, контр-адмирал
Смерть
17.02.1930
Russia
Похороны
Неизвестно
Богородское кладбище
Богородское кладбище