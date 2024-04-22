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Reimers Alexander Васильевич

Место рождения

Неразлучное, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

12.08.1858

Дата смерти

17.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1858

Отец: Von Reimers Reinhold Wilhelm* Julius Густавович

Мать: Реймерс Елизавета Алексеевна

Неразлучное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
08.01.1889

Жена: Reimers Helene Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1889

Сын: Reimers Sergei

Мать ребёнка: Reimers Helene Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Reimers Wladimir

Мать ребёнка: Reimers Helene Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.01.1894

Сын: Reimers Nikolai

Мать ребёнка: Reimers Helene Васильевна

Севастополь, Украинская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Konter-Admiral, контр-адмирал
Смерть
17.02.1930
Russia
Похороны
Неизвестно
Богородское кладбище
Богородское кладбище
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