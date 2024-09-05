Голубых Андрей Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубых Анна Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.
Дочь: Голубых Марфа Андреева
Мать ребёнка: Голубых Анна Иванова
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 340
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.
Дочь: (Голубых) Акилина Андреева
Мать ребёнка: Голубых Анна Иванова
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 341
Смерть
Неизвестно