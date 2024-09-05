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Голубых Андрей Васильев

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: Голубых Василий Ларионов

Мать: Голубых Параскева Леонтьева

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубых Анна Иванова

Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.

Дочь: Голубых Марфа Андреева

Мать ребёнка: Голубых Анна Иванова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 340
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.

Дочь: (Голубых) Акилина Андреева

Мать ребёнка: Голубых Анна Иванова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 341
Смерть
Неизвестно

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