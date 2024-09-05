Голубых Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубых Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубых Андрей Васильев

Рождение ребёнка
13.06.1899 ст.

Дочь: Голубых Марфа Андреева

Отец ребёнка: Голубых Андрей Васильев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 340
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.

Дочь: (Голубых) Акилина Андреева

Отец ребёнка: Голубых Андрей Васильев

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 341
Смерть
Неизвестно

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