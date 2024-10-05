Голубых Параскева Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1882 ст.
Отец ребёнка: Голубых Василий Ларионов
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.
Дочь: Голубых Мария Васильева
Отец ребёнка: Голубых Василий Ларионов
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 342 Того же хутора крестьянинъ Филиппъ Михаиловъ Абрамовъ и Оренбургская мѣщанка Евдокія Леонтьевъ Башкутова Марія Хутора Попова крестьянинъ Василій Ларіонов... Показать все
Смерть
Неизвестно