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Голубых Параскева Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубых Василий Ларионов

Рождение ребёнка
До 1882 ст.

Сын: Голубых Андрей Васильев

Отец ребёнка: Голубых Василий Ларионов

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Дочь: Голубых Мария Васильева

Отец ребёнка: Голубых Василий Ларионов

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №1093, стр. 342 Того же хутора крестьянинъ Филиппъ Михаиловъ Абрамовъ и Оренбургская мѣщанка Евдокія Леонтьевъ Башкутова Марія Хутора Попова крестьянинъ Василій Ларіонов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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