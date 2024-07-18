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Сташкевич Вацлав Матвей Фавстинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сташкевич) Мария Вацлавова

Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова

Рождение ребёнка
23.01.1865

Сын: Сташкевич Станислав Мариан Вацлавов

Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова

Рождение ребёнка
15.02.1867

Сын: Сташкевич Фаустин Вацлавов

Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова

Рождение ребёнка
26.10.1872

Сын: Сташкевич Эварист Вацлавов

Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова

Смерть
15.03.1888
Причина смерти: аппоплектический удар

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