Сташкевич Вацлав Матвей Фавстинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти15.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сташкевич) Мария Вацлавова
Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова
Рождение ребёнка
23.01.1865
Рождение ребёнка
15.02.1867
Сын: Сташкевич Фаустин Вацлавов
Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова
Рождение ребёнка
26.10.1872
Сын: Сташкевич Эварист Вацлавов
Мать ребёнка: (Чаплицкая Сташкевич) Екатерина Станиславова
Смерть
15.03.1888
Причина смерти: аппоплектический удар