Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Сташкевич Иван Петров

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сташкевич Цезарь Щенсный Фавстинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сташкевич Иосиф Варфоломей Фавстинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сташкевич Вацлав Матвей Фавстинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Сташкевич) Францишка Евариста Фавстинова

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1816

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