Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Сташкевич Иван Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сташкевич Цезарь Щенсный Фавстинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сташкевич Иосиф Варфоломей Фавстинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сташкевич Вацлав Матвей Фавстинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Сташкевич) Францишка Евариста Фавстинова
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1816