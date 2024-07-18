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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сташкевич Цезарь Щенсный Фавстинов
Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сташкевич Вацлав Матвей Фавстинов
Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов
Рождение ребёнка
1839