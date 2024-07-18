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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сташкевич Цезарь Щенсный Фавстинов

Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сташкевич Иосиф Варфоломей Фавстинов

Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сташкевич Вацлав Матвей Фавстинов

Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Сташкевич) Францишка Евариста Фавстинова

Отец ребёнка: Сташкевич Фаустин Викентий Феререй Иванов

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