Ронжина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кардаков Ефим Ильич
Мать: Кардаковп Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ронжин Александр Викторович
Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
28.08.1971
Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1976
Дочь: Ронжина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич