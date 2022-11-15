Ронжина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРонжина Тамара

Ронжина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кардаков Ефим Ильич

Мать: Кардаковп Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ронжин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ронжин Александр Викторович

Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
28.08.1971

Сын: Ронжин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1976

Дочь: Ронжина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.