Ронжин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ронжина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ронжин Александр Викторович

Мать ребёнка: Ронжина Тамара

Рождение ребёнка
28.08.1971

Сын: Ронжин Игорь Викторович

Мать ребёнка: Ронжина Тамара

Рождение ребёнка
03.11.1976

Дочь: Ронжина Елена Викторовна

Мать ребёнка: Ронжина Тамара

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