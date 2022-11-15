Ронжин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ронжина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ронжин Александр Викторович
Мать ребёнка: Ронжина Тамара
Рождение ребёнка
28.08.1971
Мать ребёнка: Ронжина Тамара
Рождение ребёнка
03.11.1976
Дочь: Ронжина Елена Викторовна
Мать ребёнка: Ронжина Тамара