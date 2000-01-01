Ронжин Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжин Игорь Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1971

Отец: Ронжин Виктор Николаевич

Мать: Ронжина Тамара

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