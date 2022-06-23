(Гудкова) Евгения Ивановна 18.02.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Гудкова) Евгения Ивановна

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась 18.02.1913 ст., Симанково, Шаховская, Московская область

умерла Неизвестно

Отец
Гудков Иван Иванович1891 ст. г.р.
Мать
Гудкова Татьяна Васильева1892 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1913 ст.

Отец: Гудков Иван Иванович

Мать: Гудкова Татьяна Васильева

Симанково, Шаховская, Московская область

Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4446, стр 286): 18.02.1913 родилась Евгения. Крещена 18.02.1913. Родители: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонковой крестьянин Иван Иванов и законная жена его Татьяна Васильева, оба православного вероисповедания. Крестные: той же деревни крестьянин Василий Иванов и крестьянская девица Елизавета Иванова.

Смерть
Неизвестно

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