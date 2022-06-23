(Гудкова) Евгения Ивановна
женский, родилась 18.02.1913 ст., Симанково, Шаховская, Московская область
умерла Неизвестно
ОтецГудков Иван Иванович1891 ст. г.р.
МатьГудкова Татьяна Васильева1892 ст. г.р.
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Рождение
18.02.1913 ст.
Отец: Гудков Иван Иванович
Симанково, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4446, стр 286): 18.02.1913 родилась Евгения. Крещена 18.02.1913. Родители: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонковой крестьянин Иван Иванов и законная жена его Татьяна Васильева, оба православного вероисповедания. Крестные: той же деревни крестьянин Василий Иванов и крестьянская девица Елизавета Иванова.