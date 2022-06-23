Гудкова Татьяна Васильева
женский, родилась 1892 ст., Симанково, Шаховская, Московская область
Супруги
Гудков Иван Иванович1891 ст. г.р.
Дети
(Гудкова) Евгения Ивановна18.02.1913 ст. г.р.
Гудков Петр Иванович25.10.1914 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1912 ст.
Муж: Гудков Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Дочь: (Гудкова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Гудков Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.
Сын: Гудков Петр Иванович
Отец ребёнка: Гудков Иван Иванович