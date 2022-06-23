Гудкова Татьяна Васильева 1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Гудкова Татьяна Васильева

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась 1892 ст., Симанково, Шаховская, Московская область

Супруги
Гудков Иван Иванович1891 ст. г.р.
Дети
(Гудкова) Евгения Ивановна18.02.1913 ст. г.р.
Гудков Петр Иванович25.10.1914 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Симанково, Шаховская, Московская область

Бракосочетание
09.05.1912 ст.

Муж: Гудков Иван Иванович

Симанково, Шаховская, Московская область

Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4306, стр 327): 09.05.1912 поженились: Жених: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонковой крестьянина Ивана Михайлова сын Иван Иванов Гудков православного вероисповедания первым браком в возрасте 21 года. Невеста: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонковой крестьянина Василия Яковлева дочь-девица Татьяна Васильева православного вероисповедания первым браком в возрасте 20 лет. Поручители по жениху: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонково крестьянин Иосиф Стефанов Цветков. Поручители по невесте: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонково крестьяниин Михаил Иванов Королёв.

Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Дочь: (Гудкова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Гудков Иван Иванович

Симанково, Шаховская, Московская область

Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4446, стр 286): 18.02.1913 родилась Евгения. Крещена 18.02.1913. Родители: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонковой крестьянин Иван Иванов и законная жена его Татьяна Васильева, оба православного вероисповедания. Крестные: той же деревни крестьянин Василий Иванов и крестьянская девица Елизавета Иванова.

Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.

Сын: Гудков Петр Иванович

Отец ребёнка: Гудков Иван Иванович

Симанково, Шаховская, Московская область

Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4659, стр 22): 2.10.1914 родился Петр (в честь св Петра, празднуемого церковью 5.10). Крещен 2.10.1914. Родители: Волоколамского уезда, Серединской волости, деревни Симонковой крестьянин Иван Иванов и законная жена его Татьяна Васильева, оба православного вероисповедания. Крестные: той же деревни Симанковой крестьянский сын Василий Иванов и крестьянская жена Мария Алексеева.

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