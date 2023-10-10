Гудков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Гудков Иван Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1912 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4306, стр 327): 09.05.1912 поженились: Жених: Волоколамского уезда, Серединской волост... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Гудкова Татьяна Васильева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4446, стр 286): 18.02.1913 родилась Евгения. Крещена 18.02.1913. Родители: Волоколамск... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.
Сын: Гудков Петр Иванович
Мать ребёнка: Гудкова Татьяна Васильева
Из метрической книги ЦГА Москвы, Волоколамский уезд, село Холмец, церковь Николаевская (фонд 203, опись 780, дело 4659, стр 22): 2.10.1914 родился Петр (в честь св Петра, празднуемого церковью 5.10). ... Показать все
Смерть
Неизвестно