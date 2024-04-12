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Макаров Алексей Петрович

Место рождения

Волжский Утес, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979

Отец: Макаров Петр Васильевич

Мать: Макарова Лариса Леонидовна

Волжский Утес, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.07.2003

Жена: Макарова Елена Сергеевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.2006

Сын: Макаров Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова Елена Сергеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.2018

Сын: Макаров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова Елена Сергеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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