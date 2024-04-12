Макаров Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения27.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979
Бракосочетание
19.07.2003
Жена: Макарова Елена Сергеевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.2006
Мать ребёнка: Макарова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
04.01.2018
Сын: Макаров Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Макарова Елена Сергеевна
Место жительства
Неизвестно