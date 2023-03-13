Пенинъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенинъ Максимъ

Место рождения

Сурковъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Пенинъ Иванъ Степановъ

Мать: не указана

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755

Сын: Пенинъ Сысой

Мать ребёнка: Пенина Анна Иванова

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1760

Сын: Пенинъ Афонасий

Мать ребёнка: Пенина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пенинъ Савелий

Мать ребёнка: Пенина Анна Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенина Анна Иванова

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