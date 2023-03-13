Пенинъ Максимъ
Место рожденияСурковъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Пенинъ Иванъ Степановъ
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Пенинъ Сысой
Мать ребёнка: Пенина Анна Иванова
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Пенинъ Афонасий
Мать ребёнка: Пенина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пенинъ Савелий
Мать ребёнка: Пенина Анна Иванова
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенина Анна Иванова