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Пенинъ Сысой

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Место рождения

Сурковъ, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1755

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Пенинъ Максимъ

Мать: Пенина Анна Иванова

Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Пенина Потеряхина Матрена Кириллова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пенинъ Василий

Мать ребёнка: Пенина Потеряхина Матрена Кириллова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенина Потеряхина Матрена Кириллова

Смерть
1789
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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