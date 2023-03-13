Пенинъ Сысой
Место рожденияСурковъ, Арзамасский уездъ
Дата рождения1755
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Пенинъ Максимъ
Мать: Пенина Анна Иванова
Сурковъ, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Пенина Потеряхина Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пенинъ Василий
Мать ребёнка: Пенина Потеряхина Матрена Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан