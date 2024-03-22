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Пенинъ Савелий

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Пенинъ Максимъ

Мать: Пенина Анна Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Пенина Марья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пенина Марья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пенина Ермолай

Мать ребёнка: Пенина Марья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенина Марья Никитина

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