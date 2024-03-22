Пенинъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Пенинъ Максимъ
Мать: Пенина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Пенина Марья Никитина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пенина Марья Никитина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пенина Ермолай
Мать ребёнка: Пенина Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенина Марья Никитина