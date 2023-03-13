Пенина Марья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Пенинъ Савелий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пенинъ Савелий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пенина Ермолай
Отец ребёнка: Пенинъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пенинъ Савелий