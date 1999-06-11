Голованова (Крашениникова) Надежда
Место рождения
Дата рождения20.09.1904
Дата смерти11.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904
Отец: Крашенинников Дмитрий
Мать: Крашенинникова Мария
Рождение ребёнка
25.12.1931
Дочь: Голованова Татьяна
Отец ребёнка: Голованов Николай
Россия
Рождение ребёнка
06.01.1938
Сын: Голованов Евгений
Отец ребёнка: Голованов Николай
Рождение ребёнка
03.08.1941
Сын: Голованов Леонид
Отец ребёнка: Голованов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голованов Николай
Смерть
11.06.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург