Голованова (Крашениникова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Крашениникова) Надежда

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Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.09.1904

Дата смерти

11.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904

Отец: Крашенинников Дмитрий

Мать: Крашенинникова Мария

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1931

Дочь: Голованова Татьяна

Отец ребёнка: Голованов Николай

Россия
Рождение ребёнка
06.01.1938

Сын: Голованов Евгений

Отец ребёнка: Голованов Николай

Рождение ребёнка
03.08.1941

Сын: Голованов Леонид

Отец ребёнка: Голованов Николай

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Николай

Смерть
11.06.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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