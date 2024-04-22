Крашенинникова (Журина) Мария
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Журин Иван
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Голованова Надежда
Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Торгова Александра
Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Казанцева Мария
Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург