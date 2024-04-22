Крашенинникова (Журина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова (Журина) Мария

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Место рождения

Великое Село, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Журин Иван

Мать: не указана

Великое Село, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Голованова Надежда

Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Торгова Александра

Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Крашенинников Николай

Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Казанцева Мария

Отец ребёнка: Крашенинников Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Дмитрий

Смерть
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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