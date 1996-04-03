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Голованов Николай

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

15.11.1902

Дата смерти

03.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902

Отец: Голованов Федор

Мать: Голованова Наталья

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1931

Дочь: Голованова Татьяна

Мать ребёнка: Голованова Надежда

Россия
Рождение ребёнка
06.01.1938

Сын: Голованов Евгений

Мать ребёнка: Голованова Надежда

Рождение ребёнка
03.08.1941

Сын: Голованов Леонид

Мать ребёнка: Голованова Надежда

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Надежда

Смерть
03.04.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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