Голованов Николай
Место рождения
Дата рождения15.11.1902
Дата смерти03.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1902
Отец: Голованов Федор
Мать: Голованова Наталья
Рождение ребёнка
25.12.1931
Дочь: Голованова Татьяна
Мать ребёнка: Голованова Надежда
Россия
Рождение ребёнка
06.01.1938
Сын: Голованов Евгений
Мать ребёнка: Голованова Надежда
Рождение ребёнка
03.08.1941
Сын: Голованов Леонид
Мать ребёнка: Голованова Надежда
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голованова Надежда
Смерть
03.04.1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург