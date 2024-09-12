Стратунов Николай Александрович
Место рожденияВологодская обл., Междуреченский р-н, Враговский с/с, д. Воробейцево
Дата рождения1894
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
11.11.1916
Рождение ребёнка
25.10.1917
Дочь: Шустова (Стратунова) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Стратунов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Стратунов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
15.01.1933
Сын: Стратунов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна
Смерть
1958