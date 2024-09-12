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Стратунов Николай Александрович

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Место рождения

Вологодская обл., Междуреченский р-н, Враговский с/с, д. Воробейцево

Дата рождения

1894

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Стратунов Александр Михайлович

Мать: Стратунова (Сидорова) Александра Терентьевна

Бракосочетание
11.11.1916

Жена: Стратунова (Щеглева) Клавдия Ксенофонтова

Воробейцево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1917

Дочь: Шустова (Стратунова) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна

Воробейцево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Стратунов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стратунов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Стратунов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Стратунова Мария Семеновна

Смерть
1958

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