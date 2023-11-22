Стратунова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1917
Дочь: Шустова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Стратунов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Стратунов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1933
Сын: Стратунов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович
Фрунзе, СССР
Смерть
Неизвестно