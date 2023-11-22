Стратунова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стратунова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1917

Дочь: Шустова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Стратунов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стратунов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Стратунов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Стратунов Николай Александрович

Фрунзе, СССР
Смерть
Неизвестно
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