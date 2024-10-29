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Стратунова (Сидорова) Александра Терентьевна

Место рождения

Юркино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

1867

Дата смерти

20.09.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сидоров Терентий Яковлевич

Мать: не указана

Юркино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
14.02.1886 ст.

Муж: Стратунов Александр Михайлович

Воробейцево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.12.1886

Сын: Стратунов Василий Александрович

Отец ребёнка: Стратунов Александр Михайлович

Воробейцево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1890 ст.

Дочь: Стратунова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Стратунов Александр Михайлович

Воробейцево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Стратунов Николай Александрович

Отец ребёнка: Стратунов Александр Михайлович

Смерть
20.09.1894 ст.
Воробейцево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Умерла от простуды.

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