Стратунова (Сидорова) Александра Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти20.09.1894 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Сидоров Терентий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
08.12.1886
Сын: Стратунов Василий Александрович
Отец ребёнка: Стратунов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.04.1890 ст.
Дочь: Стратунова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Стратунов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стратунов Николай Александрович
Отец ребёнка: Стратунов Александр Михайлович
Смерть
20.09.1894 ст.
Умерла от простуды.