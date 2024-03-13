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Голиков Кузьма Кондратьевич

Место рождения

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: Голикова Ирина Матвеевна

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Нинила

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Голиков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Голикова Нинила

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Голиков Иван мл. Кузьмич

Мать ребёнка: Голикова Нинила

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Голиков Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Голикова Нинила

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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