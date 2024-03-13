Голиков Кузьма Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.
Отец: не указан
Мать: Голикова Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голикова Нинила
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Голиков Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Голикова Нинила
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Мать ребёнка: Голикова Нинила
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Голиков Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Голикова Нинила
Смерть
Неизвестно