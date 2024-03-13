Голикова Нинила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Голиков Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Сын: Голиков Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Голиков Кузьма Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно