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Голикова Ирина Матвеевна

Место рождения

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Голиков Кирилл

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Голикова Лукерья

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Голикова Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Голикова Парасковья

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Голикова Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Голиков Кузьма Кондратьевич

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Голикова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Деулина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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