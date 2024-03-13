Голикова Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Голиков Кирилл
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Голикова Лукерья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Голикова Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Голикова Парасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Голикова Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Сын: Голиков Кузьма Кондратьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Голикова Дарья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно