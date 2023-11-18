Елизаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Севиздрал Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чернушевич Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губчик Василина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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