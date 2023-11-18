Елизаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Севиздрал Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чернушевич Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губчик Василина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Федор Александрович
Смерть
Неизвестно