Чернушевич (Елизарова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Елизаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Александр Иванович
Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Валентин Иванович
Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996