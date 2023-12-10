Чернушевич (Елизарова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернушевич (Елизарова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Елизаров Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Александр Иванович

Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Валентин Иванович

Отец ребёнка: Чернушевич Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернушевич Иван Дмитриевич

Смерть
1996
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