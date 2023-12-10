Чернушевич Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернушевич Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Александр Иванович

Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Валентин Иванович

Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернушевич Ольга Александровна

Смерть
1999
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