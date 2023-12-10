Чернушевич Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Александр Иванович
Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Валентин Иванович
Мать ребёнка: Чернушевич Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999