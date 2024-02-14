Ишмухаметов Ахмедгарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Ахмедгарей

Ишмухаметов Ахмедгарей

Место рождения

деревни Кубяк Тавларовского сельского общества Тюрюшевской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.