Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич

Место рождения

Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Кубеково.

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ишмухаметов Ахмедгарей

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Ишмухаметов Рауль Ахметгареевич Капитан __.__.1912 Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Кубеково. Сводная картотека Перечень наград 29.01.1943 Медаль «За отвагу» 12.06.1944 Орден Отечественной войны I... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1937

Сын: Ишмухаметов Эдуард

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тазетдинова) Самия

Смерть
Неизвестно

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