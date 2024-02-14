Ишмухаметов Рауль Ахмедгареевич
Место рожденияБашкирская АССР, Буздякский р-н, д. Кубеково.
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ишмухаметов Ахмедгарей
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Ишмухаметов Рауль Ахметгареевич Капитан __.__.1912 Башкирская АССР, Буздякский р-н, д. Кубеково. Сводная картотека Перечень наград 29.01.1943 Медаль «За отвагу» 12.06.1944 Орден Отечественной войны I... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1937
Сын: Ишмухаметов Эдуард
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тазетдинова) Самия
Смерть
Неизвестно