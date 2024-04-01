Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Бракосочетание
23.01.1781
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 31 ж. 17
Рождение ребёнка
Около ?.09.1783
Дочь: (Черкашенина) Анна Васильева
Мать ребёнка: Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова
Рождение ребёнка
30.12.1784
Дочь: (Черкашенина) Анисья Васильева
Мать ребёнка: Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова
Бракосочетание
До ?.05.1786
Смерть
Неизвестно