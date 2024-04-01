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Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Мать: Черкашенина Екатерина Андреева

Бракосочетание
23.01.1781

Жена: Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 31 ж. 17
Рождение ребёнка
Около ?.09.1783

Дочь: (Черкашенина) Анна Васильева

Мать ребёнка: Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова

Рождение ребёнка
30.12.1784

Дочь: (Черкашенина) Анисья Васильева

Мать ребёнка: Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова

Бракосочетание
До ?.05.1786

Жена: Черкашенина Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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