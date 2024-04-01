Черкашенина Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенина Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Папущева 1, 2 Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
02.06.1767

Сын: Черкашенин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Черкашенин Никита Казак Кр. Лебяжьей Алексеев

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Черкашенин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Алексеева

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашенин Астафий Алексеев

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп

Смерть
Неизвестно
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