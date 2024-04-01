Черкашенина Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Папущева 1, 2 Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Рождение ребёнка
02.06.1767
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Рождение ребёнка
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Черкашенин Василий Алексеев
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Алексеева
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашенин Астафий Алексеев
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Черкашенин Алексей Капрал Кр. Пп
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно