Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1781

Муж: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 31 ж. 17
Рождение ребёнка
Около ?.09.1783

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей

Рождение ребёнка
30.12.1784

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей

Смерть
Неизвестно
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