Черкашенина (Грязнова) Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1781
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 31 ж. 17
Рождение ребёнка
Около ?.09.1783
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей
Рождение ребёнка
30.12.1784
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Черкашенин Василий Казак Кр. Лебяжьей
Смерть
Неизвестно