Орлов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения04.06.1918
Дата смерти27.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1941
Сын: Орлов Юрий Андреевич
Мать ребёнка: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.11.1947
Мать ребёнка: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1949
Мать ребёнка: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна
Смерть
27.05.1953