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Орлов Андрей Александрович

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Место рождения

Степное Коровино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.06.1918

Дата смерти

27.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Степное Коровино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.07.1941

Сын: Орлов Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.11.1947

Сын: Орлов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.06.1949

Сын: Орлов Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна

Смерть
27.05.1953

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