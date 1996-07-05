Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна 06.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна

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Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.11.1916

Дата смерти

05.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916

Отец: Дюгаев Дмитрий Климентьевич

Мать: Дюгаева (Емашева) Феодосия Иванова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1941

Сын: Орлов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1947

Сын: Орлов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
12.06.1949

Сын: Орлов Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Александрович

Смерть
05.07.1996

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