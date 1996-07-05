Орлова (Дюгаева) Матрена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1916
Дата смерти05.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1941
Сын: Орлов Юрий Андреевич
Отец ребёнка: Орлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
08.11.1947
Отец ребёнка: Орлов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
12.06.1949
Отец ребёнка: Орлов Андрей Александрович
Смерть
05.07.1996