Варфоломей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Яков Федоров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Филип Варфоломеев
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
около 1773, 1782 – 9, 1795 – 22, 1811 – 38, 1816 -42 (Филип Вахромеев), ИВ 1801 - 31
Бракосочетание
До 1782
Жена: Дарья Григорьева
1782 – 35, взята той же деревни Григория Поликарпова
Упоминание
Неизвестно
1763-15,1782- 34, 1795 – 47, ИВ 1801 – вдов, 60 лет
Смерть
Неизвестно