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Варфоломей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Яков Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Филип Варфоломеев

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

около 1773, 1782 – 9, 1795 – 22, 1811 – 38, 1816 -42 (Филип Вахромеев), ИВ 1801 - 31
Бракосочетание
До 1782

Жена: Дарья Григорьева

1782 – 35, взята той же деревни Григория Поликарпова
Упоминание
Неизвестно
1763-15,1782- 34, 1795 – 47, ИВ 1801 – вдов, 60 лет
Смерть
Неизвестно
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