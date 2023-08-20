Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиДо 1801
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Григорий Поликарпов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Филип Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Яковлев
около 1773, 1782 – 9, 1795 – 22, 1811 – 38, 1816 -42 (Филип Вахромеев), ИВ 1801 - 31
Бракосочетание
До 1782
Муж: Варфоломей Яковлев
1782 – 35, взята той же деревни Григория Поликарпова
Упоминание
Неизвестно
1782 – 35, взята той же деревни Григория Поликарпова, 1795 – 48, ИВ 1801 – нет уже
Смерть
До 1801