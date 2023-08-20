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Дарья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

До 1801

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Григорий Поликарпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Филип Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Яковлев

около 1773, 1782 – 9, 1795 – 22, 1811 – 38, 1816 -42 (Филип Вахромеев), ИВ 1801 - 31
Бракосочетание
До 1782

Муж: Варфоломей Яковлев

1782 – 35, взята той же деревни Григория Поликарпова
Упоминание
Неизвестно
1782 – 35, взята той же деревни Григория Поликарпова, 1795 – 48, ИВ 1801 – нет уже
Смерть
До 1801
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