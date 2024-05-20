Ильенкова Ольга
Место рожденияРеспублика Белоруссия, г.Кричев
Дата рождения1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Республика Белоруссия, г.Кричев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильенков Владимир
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
09.07.1992
Сын: Ильенков Илья Владимирович
Отец ребёнка: Ильенков Владимир
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
21.01.1994
Сын: Ильенков Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Ильенков Владимир
Республика Белоруссия, г.Кричев