Ильенкова Ольга 1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильенкова Ольга

Место рождения

Республика Белоруссия, г.Кричев

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: Скробова (Селиванова) Зинаида Семеновна

Республика Белоруссия, г.Кричев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильенков Владимир

Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
09.07.1992

Сын: Ильенков Илья Владимирович

Отец ребёнка: Ильенков Владимир

Республика Белоруссия, г.Кричев
Рождение ребёнка
21.01.1994

Сын: Ильенков Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Ильенков Владимир

Республика Белоруссия, г.Кричев

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